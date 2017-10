Clara Morgane balance sur Matthieu Delormeau : "Il ne m'aime pas"

"À chaque fois que Clara Morgane vient en plateau, elle impose des choses, comme ses cinq heures de maquillage", a déclaré Matthieu Delormeau sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) en septembre 2015. Des propos qui ont agacé la femme d'affaires qui réagit auprès de Laurent Argelier dans son émission L'Interview sans filtre, diffusée sur le site du magazine Télé Loisirs.

Outre ce reproche sur le maquillage, le chroniqueur de TPMP avait aussi sous-entendu que la jolie maman ne travaillait pas assez (ils ont collaboré ensemble sur NRJ12). Un peu plus d'un plus tard, elle revient sur cette affaire. "Quoi de plus simple que de dire qu'une femme met cinq heures à se préparer et qu'elle ne travaille pas ? Parce que c'est invérifiable et que tout d'un coup, ça descend la femme de son piédestal parce que du coup elle a besoin de cinq heures de maquillage, ce qui veut dire qu'elle est moche. Et elle ne travaille pas évidemment, parce qu'elle est bête. Bête et moche, ça semble évident", a-t-elle expliqué un brin agacée.

Puis, celle qui fait un carton chaque année avec son calendrier sexy a révélé les origines de cette brouille : "Je sais qu'il ne m'aime pas, je sais pourquoi. Parce qu'une fois, on m'avait demandé mon avis sur lui et j'ai dit qu'il n'aimait pas les femmes ni l'autorité qu'elles pouvaient avoir sur lui. Chose que j'ai vérifiée car je travaille avec lui. Je ne crois pas que ce soit extrêmement méchant, il l'a très mal pris et quand il peut me tacler, il le fait."

En effet, en septembre 2015, dans l'émission de radio Dans le Rétro (France Bleu), Clara Morgane avait déclaré : " Matthieu Delormeau n'est pas très aimé. Quand on a un genre de pouvoir, parce qu'il avait un genre de pouvoir sur NRJ12, je pense que c'est là où l'on peut nous juger. Quand on perd ce pouvoir, les autres s'en souviennent, se rappellent de la façon dont vous vous êtes comporté. (...) Il n'a pas été désagréable avec moi, mais c'était quelqu'un, c'est vrai, qui aimait le pouvoir, avoir l'autorité et l'ascendant sur les autres, surtout envers les femmes, je ne peux pas le cacher."