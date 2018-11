Clara Morgane : Cache-tétons scintillants pour un striptease torride

La course au titre de star la plus sexy se joue essentiellement sur les réseaux sociaux ! Clara Morgane s'y lance, soutenue par ses centaines de milliers de fans. Elle les régale en publiant les photos torrides de son cabaret, un spectacle que la bombe anime vêtue de cache-tétons scintillants...

Le Cabaret de Clara Morgane poursuit sa tournée. Vendredi dernier (23 novembre), la troupe menée par la chanteuse de 37 ans s'est produite au César Palace, avenue du Maine dans le 15e arrondissement de Paris.

Clara a régalé les chanceux spectateurs présents et pensé à ses followers Instagram qui n'ont pas pu assister au spectacle. La jolie blonde y a partagé plusieurs images de l'événement, dont une sur laquelle elle entame son striptease et révèle deux cache-tétons et un bustier sous une veste noire. Une pluie de compliments s'est abattue en commentaires.