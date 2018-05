Claude Barzotti depuis son lit d'hôpital : "Je suis épuisé"

C'est toujours en toute franchise que le chanteur italo-belge s'est de nouveau confié sur son état de santé à France Dimanche, ce 25 mai 2018. Depuis sa chambre d'hôpital à Bruxelles, Claude Barzotti se veut rassurant et affirme reprendre des forces.

Les fans devront encore attendre un peu avant de pouvoir enfin écouter le nouvel album que l'interprète de 64 ans vient de finir d'enregistrer. Affrontant plusieurs problèmes de santé en même temps, il prend d'abord le temps de se remettre en forme pour mieux revenir sur scène : "Je suis épuisé, témoigne-t-il. Il y a quatre mois, je suis tombé dans l'escalier et je me suis cassé l'omoplate. Au même moment, on m'avait trouvé quelque chose d'anormal à l'oesophage, mais on ne sait toujours pas précisément de quoi il s'agit. (...) Aujourd'hui, je reste donc sagement dans ma chambre et je me repose." Plusieurs coups durs qui s'ajoutent à ses vieux démons.

J'en étais à sept bouteilles de whisky par jour

Francesco Barzotti – de son vrai nom – n'a jamais caché ses problèmes d'alcool. Malgré ses quinze cures en trente ans, il continue de lutter contre une addiction qui date du début de sa carrière alors qu'il tentait de vaincre son stress. Mais il semblerait que les choses aillent mieux aujourd'hui : "C'est fini, affirme t-il. Je reviens de très loin. Il y a sept ou huit ans, j'étais arrivé à un stade gravissime. J'en étais à sept bouteilles de whisky par jour. J'ai tenu ce rythme durant dix jours d'affilée. C'est incroyable !"

En plus de sa petite-fille, l'une de ses motivations pour arrêter complètement, Claude Barzotti peut compter sur les encouragements de toute sa famille : "Mes proches qui me rendent visite, à commencer par mes filles, remarquent déjà une nette amélioration." Même s'il avoue ne pas être complètement sobre, le chanteur du Rital se veut optimiste. "Je suis heureusement sur le point d'arrêter. Je ne bois désormais plus qu'une bouteille de vin blanc par jour. (...) Je ne désespère pas de tout arrêter un jour."