Claudia (Secret Story 9) : Étreintes torrides à Miami avec son nouveau petit ami

Le 21 août 2015, les Français faisaient la connaissance de la belle Italienne Claudia Romani dans Secret Story 9 sur TF1. Venue défendre le secret "Nous sommes les aventuriers de La Voix" avec son petit ami Kevin et la belle Mélanie Da Cruz, la jeune femme établie aux États-Unis avait fait sensation en enchaînant les tenues sexy dans la Maison des Secrets.

Presque deux ans plus tard, Claudia (34 ans) s'habille toujours de façon aussi légère mais ce n'est plus avec son cher Kevin qu'elle file le parfait amour à Miami puisqu'elle s'affiche désormais avec un blondinet nommé Christopher Johns, un entrepreneur originaire de l'Ohio.

En effet, dimanche 12 février, la supportrice la plus caliente de l'équipe d'Italie de football a été aperçue en compagnie de son nouveau boyfriend alors que le couple profitait des températures très clémentes de la "Magic City" sur un ponton, en bord de mer. Absolument renversante de sex-appeal dans son petit bikini bleu mettant en valeur son postérieur parfait, Claudia s'est montrée très complice avec son homme, enchaînant les baisers très coquins et les poses suggestives. On ne se refait pas !

À n'en pas douter, Christopher a passé une très belle journée auprès de sa belle brune...