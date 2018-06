Clémence (Koh-Lanta) seins nus : La photo surprenante qui fait l'unanimité !

Après une première victoire lors de l'édition 2005, Clémence Castel est ressortie grande gagnante de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) treize ans plus tard. Très suivie sur les réseaux sociaux, l'aventurière partage alors avec ses fans quelques instants de son quotidien... et à de plus rares occasions des photos sexy !

Habituellement discrète, ce vendredi 22 juin 2018, la belle Clémence a fait sensation en partageant sur Instagram un cliché hot. Dessus, la jeune femme prend la pose maquillée, les cheveux lâchés, en chemise blanche ouverte... et seins nus ! Le visage positionné de profil, elle fixe le regard vers la gauche. Une photo sensuelle qu'elle a légendée d'un simple : "Être femme... #modèle #summer #shooting."