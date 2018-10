Clémentine Célarié "touchée" par Brigitte Macron, leur rencontre à l'Élysée

Pouvoir tourner dans la somptueuse salle des fêtes de l'Élysée qui est d'ordinaire réservé aux grandes cérémonies et aux réceptions officielles n'est pas un droit accordé à tous. L'équipe du téléfilm Mystères à l'Élysée s'est pourtant bien vu octroyer une autorisation exceptionnelle.

Dans son édition du 18 octobre 2018, Le Parisien révèle qu'"une cinquantaine de personnes dont trente figurants" ont pu travailler durant quatre jours dans ce lieu si bien protégé. Parmi elles, la comédienne Clémentine Célarié (actuellement à l'affiche de En mille morceaux) qui incarne Madeleine, une ouvrière de la fin du XIXe siècle, et Gauthier Battoue, alias Victor, conseiller spécial du président Félix Faure.

Pour Mystères à l'Élysée – "où il sera question d'un complot meurtrier et d'un choix cornélien entre raison d'État et amour maternel" –, plusieurs règles de sécurité ont été établies. "Fournir une liste des présents, ne pas utiliser son téléphone portable et faire inspecter par un chien spécialiste du déminage les huit camions transportant la matériel avant qu'ils ne pénètrent dans la cour d'honneur", détaille Le Parisien.

Si l'équipe du téléfilm diffusé en 2019 sur France 2 et réalisé par Renaud Bertrand a pu croiser Nemo, le labrador adopté par Emmanuel et Brigitte Macron, la première dame est également venue à leur rencontre. Clémentine Célarié revient sur ce grand moment inattendu. "Je ne l'avais jamais rencontrée. Cela s'est fait naturellement. J'ai été touchée, car j'ai rencontré une personne humaine, pas une femme de pouvoir, partage la comédienne de 61 ans. J'ai détesté la façon dont on l'a traitée en raison de sa différence d'âge avec son mari." Toutes deux ont passé une demi-heure ensemble.

Clémentine Célarié et Brigitte Macron partagent un point commun, celui d'avoir tourné dans la mini-série Vestiaires de France 2 et d'être préoccupées "par la question de la différence".