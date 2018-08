Clémentine (Koh Lanta) lynchée, elle réagit enfin: "J'irai au bout de mes rêves"

L'ancienne finaliste de Koh-Lanta se prépare tout doucement à faire le tour du monde pendant un an. Une expérience incroyable qu'elle compte partager avec son frère et deux amies à elle. Ensemble, la joyeuse bande a l'intention de poser leurs bagages dans la quasi totalité des continents et y relever des défis associatifs à chaque fois. "Ce sera des défis sportifs mais également des défis humanitaires et écologiques dans les pays les plus défavorisés", déclarait-elle il y a peu au Youtubeur Jeremstar.

Ce projet, appelé 4 ou pas cap ? est d'une envergure sans pareil puisque les quatre amis ont estimé leur budget à 80 000 euros. Afin de réaliser tous leurs objectifs, ils ont eu l'idée de créer une cagnotte en ligne pour y récolter 10 000 euros de la part de généreux internautes. S'ils ont d'ores et déjà réussi à recueillir plus de 4 000 euros, ils ne s'attendaient pas à devenir la cible du web.



En effet, depuis quelques jours, Clémentine et ses copains se font violemment attaquer sur les réseaux sociaux. "J'espère que personne ne financera son voyage à cette salo*****", "Sale profiteuse de m****, charbonne comme tout le monde au lieu de compter sur la naïveté des gens", pouvait-on lire sur Twitter. Même des personnalités de la télé se sont permis de se moquer de l'idée du groupe, comme l'humoriste Kevin Razy, ou encore les animateurs Vincent Lagaf' et Moundir...

Excédée par toutes ces critiques, Clémentine a accepté de se défendre auprès de nos confrères de TV Mag. "On ne fait pas un appel aux dons. On a simplement détaillé le financement de notre projet et les gens qui y participent sont ceux qui sont intéressés, c'est tout. Notre voyage n'est pas humanitaire. Il a plusieurs valeurs, dont l'humanitaire, mais pas que", commence-t-elle a expliquer.

Mais le sujet de la polémique ne tient pas seulement sur la cagnotte en ligne. Le continent africain a volontairement été écarté par les jeunes voyageurs. Une décision qui n'est pas du tout passée sur la Toile. L'ancienne aventurière justifie cette décision : "En une année de réflexion, il a fallu faire des choix. Nous avons établi un itinéraire atypique avec une diversité de pays incroyables au niveau des paysages, du climat et des populations."

Toujours très déterminée et impatiente de réaliser ce projet, Clémentine n'en démord pas, comme en témoigne sa légende sur Facebook "J'irai au bout de mes rêves"...