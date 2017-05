Clovis Cornillac, crâne rasé et méconnaissable avec Lilou face à Alice Taglioni

Fermé depuis le 16 novembre pour cause de rénovation, l'historique adresse hôtelière de La Baule, L'Hermitage, a rouvert ses portes. Hôtel de luxe situé face à la baie du Pouliguen en bordure de l'océan Atlantique et propriété du groupe Barrière, L'Hermitage s'est offert une avant-première à la hauteur de son cinq étoiles. Répondant à l'invitation de Dominique Desseigne, de nombreuses personnalités de la culture française se sont déplacées dans la station balnéaire, samedi 29 avril.

Parmi elles, Clovis Cornillac, méconnaissable avec son crâne rasé, venu profiter du week-end sur la côte Atlantique avec sa chérie Lilou Fogli. Autre couple remarqué, Bérénice Bejo et son amoureux Michel Hazanavicius ont profité de l'accueil du palace, avant se préparer à descendre sur Cannes dans trois semaines, où le réalisateur devra présenter en Compétition son film Le Redoutable. Déborah François était elle aussi en couple. Ravissante au bras de son Victor, la jeune comédienne a croisé quelques consoeurs comme Alice Taglioni, Céline Sallette, Catherine Jacob, Anne Parillaud, Hortense Gélinet (Coeur océan) ou encore Aure Atika. Élodie Frégé a quant à elle poussé la chansonnette avec la complicité de la baronne Arielle de Rothschild.

On a également croisé Laurent Weil et sa femme Fiona, Pascale Arbillot, Pierre Deladonchamps, Jérémie Elkaïm et son ex Valérie Donzelli, Éric de Chassey et sa femme Anne Consigny, Ariane Massene , la jeune garde du cinéma français Ahmed Dramé et Karidja Touré ou encore Sandrine Quétier.

Cet hiver, le palace baulois a été en travaux durant six mois. Le temps de refaire toute la décoration, de créer un spa et d'ouvrir plus sa terrasse vers la mer. Une rénovation signée Chantal Peyrat qui avait déjà oeuvré il y a deux sur l'Hôtel Royal, autre cinq étoiles et propriété de Barrière à La Baule.