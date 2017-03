Coco : L'épouse d'Ice-T affole la toile avec ses photos de charme

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont proches de leurs admirateurs ! Coco régale les siens à coups de photos sexy. Elle leur en a adressé de nouvelles cette semaine, en les conviant dans les coulisses d'un shooting torride...

Coco prétend visiblement au titre de star la plus sexy de la planète ! La bombe de 38 ans a enflammé la toile ce mercredi 28 mars en publiant sur Snapchat, Instagram et enfin Facebook les images des coulisses d'une séance photo. Coco a participé à ce shooting pour sa ligne de sous-vêtements, baptisée CocoLicious et en vente sur Amazon.

Elle apparaît sur une vidéo compilant les meilleurs moments de cette séance, enchaînant les poses lascives pour le plus grand bonheur du photographe et de ses millions d'abonnés.

Les casquettes de créatrice de lingerie et égérie n'ont jamais été aussi bien portées !