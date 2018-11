Coeur de Pirate dévoile une photo "non retouchée" en sous-vêtements

Coeur de Pirate a voulu profiter de sa notoriété médiatique et sur les réseaux sociaux (221 000 abonnés sur Instagram) pour soutenir les femmes. La chanteuse de 29 ans a ainsi pris la pose en petite tenue, se dévoilant sans retouches.

"Très heureuse de prendre part à @the_womanhood_project / J'adore Instagram mais il y a un vrai problème d'inclusion sur cette plateforme. Je trouve ça important de donner de la visibilité à des comptes et des projets qui font la promotion de la diversité et font usage du féminisme dans le but de détruire la manière patriarcale de dépeindre les femmes. Ce n'est pas simple de poster ceci : ce n'est pas retouché de quelque façon que ce soit mais je me dois d'être fière de mon corps et de ce que je fais passer. Bref, aimez-vous maintenant", a écrit l'interprète de Crier tout bas.

The Womanhood Project a été lancé par la photographe Cassandra Cacheiro et la directrice artistique Sara Hini dans le but de "créer des portraits intimes et des interviews de toutes sortes de femme qui se livrent sur leurs propres réalités et parlent de sujets complexes comme le genre, l'avortement, la maternité, la maladie mentale, l'acceptation du corps, les règles ou encore la violence physique", précise le site. Récemment, Coeur de Pirate (de son vrai nom Béatrice Martin) a révélé souffrir de dysmorphophobie, un trouble de la perception de soi qui peut entraîner des problèmes tels que l'anxiété ou la phobie sociale.