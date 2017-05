Conrad Hilton instable ? : Le frère de Paris pète les plombs au tribunal

Conrad Hilton, le petit frère de Paris Hilton, n'en fini plus d'avoir des démêlés avec la justice... Accusé de vol de voiture et, plus grave, de violation d'ordonnance restrictive après être entré au domicile de son ex-chérie le 6 mai, le jeune homme était entendu en audience mercredi 10 mai et a pété un plomb...

En plein tribunal, Conrad Hilton n'a rien trouvé de mieux à faire que de laisser éclater sa rage et de qualifier la cour de justice de "putain de gay", rapporte TMZ.com. Après s'être calmé, il a finalement été libéré contre une caution de 90 000 dollars et a été placé sous la garde de son père, Rick Hilton. La justice a également ordonné au jeune homme de 23 ans de se rendre à la clinique psychiatrique Menninger, à Houston, afin de subir une évaluation de son état mental - largement commenté par son ex-girlfriend. Il faut dire qu'il est coutumier des pétages de plombs depuis maintenant quelques années et que sa consommation excessive de drogues n'y est sans doute pas étrangère...

Conrad Hilton avait été arrêté le samedi 6 mai à Los Angeles. Il se serait introduit dans la maison de l'actrice E.G. Daily, maman de son ex-petite amie Hunter Daily Salomon. Cette dernière avait obtenu une ordonnance restrictive contre Conrad en 2015, année de leur séparation. Cette même nuit, Conrad Hilton aurait tenté de pénétrer illégalement au domicile du père de Hunter, Rick Salomon. Conrad lui aurait dérobé son véhicule de marque Bentley. Le jeune homme a finalement été arrêté par des agents de police chez E.G. Daily et placé en garde à vue.

