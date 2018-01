Corentin (Friends Trip 4), son ex Marion : "Ça se passait très bien mais..."

Après Koh-Lanta Cambodge (TF1), Corentin a fait son grand retour à la télévision dans Friends Trip 4 (NRJ12), le 8 janvier dernier. À cette occasion, le partenaire de Coralie Delmarcelle et Dominique Damien a accordé une interview à Purepeople afin de revenir sur son aventure, mais ce n'est pas tout.

Le beau brun a évoqué son ancienne petite amie Marion, une jeune femme avec laquelle il s'était mis en couple après le tournage de Koh-Lanta. "Ça se passait très bien mais elle habitait à Lille et moi à Toulouse. Si on voulait continuer, il fallait forcément trouver une solution et je n'étais pas près à vivre avec elle. Ça ne faisait pas assez longtemps. J'étais beaucoup attaché, mais pas assez pour que Marion vienne habiter à Toulouse. La distance a été un gros frein dans l'histoire", nous a-t-il confié quand on lui a demandé les raisons de leur rupture. Il a toutefois précisé qu'ils étaient toujours en contact.

Corentin est également revenu sur la fameuse alerte volcan, sa première expérience de télé-réalité et sa prise de poids durant le tournage.

