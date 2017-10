Corinne Masiero (Capitaine Marleau), ex-droguée : "J'ai fait des bêtises..."

Grâce à la série Capitaine Marleau portée par Corinne Masiero et réalisée par Josée Dayan, France 3 accumule les excellentes audiences. Interrogée par nos confrères de Gala.fr, la comédienne de 53 ans (interprète du rôle-titre depuis 2015) a accepté de parler de son parcours atypique, elle qui assume le fait d'être une ancienne droguée.

"J'ai fait beau­coup de bêtises", a commencé Corinne Masiero. Et d'analyser son comportement destructeur et autodestructeur qui a tout de même duré une dizaine d'années : "Ce qui n'al­lait pas dans ma tête ? Je n'avais pas trouvé le moyen d'expri­mer ce qui me choquait, me révol­tait. (...) Quand on vient du milieu d'où je viens, imagi­ner qu'on puisse faire autre chose que ce qu'il y avait dans le quar­tier, c'était complè­te­ment ridi­cule. Fallait faire à la mode de chez nous. J'avais l'impres­sion que les gens qui se camaient étaient les vrais révol­tés, qu'ils allaient contre la société. (...) Jusqu'au moment j'ai où j'ai réalisé que les camés étaient des beaufs comme les autres, ils n'avaient rien à dire, sauf parler de came."

Ce qui a finalement sauvé la comédienne, contrairement à beaucoup de ses anciens amis aujourd'hui disparus, c'est son immersion dans le théâtre et la culture, une véritable révélation pour elle. "S'il n'y avait pas eu cette rencontre avec la culture, je ne serais pas là en train de vous parler. Jusque-là, je pensais que je ne servais pas à grand-chose, je ne voyais pas l'in­té­rêt d'être sur terre. C'est pourquoi je pense que c'est vrai­ment impor­tant de donner à des gamins la possi­bi­lité de s'ex­pri­mer et que je fais des ateliers dans des écoles, des prisons", a-elle expliqué.

Côté audiences, le dernier épisode en date de Capitaine Marleau, diffusé sur France 3 mardi 3 octobre 2017, a enregistré un score canon ! L'épisode inédit a rassemblé pas moins de 6,8 millions de téléspectateurs en moyenne de 20h55 à 21h40, soit 29% du public selon Médiamétrie. Un score historique pour la série qui a permis à France 3 d'obtenir la place de leader sur la soirée !