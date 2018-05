Corneille : "Avec Sofia, je suis fidèle car..."

Corneille est un homme comblé depuis qu'il a trouvé l'amour dans les bras de Sofia, rencontrée en 2002. Dans les pages du magazine Public, le chanteur de 41 ans parle amoureusement de celle qui fait battre son coeur et qu'il a épousée en 2006...

"Je me suis longtemps interdit l'amour, le plaisir et la légèreté. Sans Sofia, j'aurais continué à vivre en me coupant de toutes ces belles choses. Nous nous sommes rencontrés une première fois en 2002, sur le tournage de mon clip, Ensemble. Elle était en couple et ne m'avait pas trop calculé. On s'est revus deux ans plus tard, chez des amis. Au moment de partir, elle m'a donné son téléphone. (...) On s'est appelés toute la nuit", raconte-t-il dans les pages de Public. Corneille, qui a subi les épreuves de la vie – un viol à 6 ans et le massacre de sa famille au Rwanda – ajoute : "Sofia est la première personne à qui j'ai confié mon passé. Elle a percé ma carapace."

Avec son épouse, l'interprète de Parce qu'on vient de loin a eu deux enfants et il est amoureux comme au premier jour. De la fidélité, il dit : "Ce n'est pas une vertu. Avec Sofia, je suis fidèle car je n'ai pas d'autre besoin." De jolis mots d'amour.

Thomas Montet

