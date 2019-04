Corneille : Sa folle dépense inutile lors de ses débuts dans la chanson

Dix-sept ans après Parce qu'on vient de loin, Corneille revient avec un huitième album, Parce qu'on s'aime. À 42 ans, celui qui s'est apaisé depuis sa rencontre avec Sofia de Medeiros, s'est livré au cours d'un portrait dans les colonnes de Libération. Il revient sur les traumatismes de son enfance : le meurtre de sa famille lors du génocide du Rwanda et les abus sexuels perpétués par sa tante alors qu'il n'avait que 6 ans. Mais le chanteur a également évoqué ses débuts dans la musique, la célébrité et son rapport à l'argent.

Après avoir quitté le Rwanda, il rejoint son Allemagne natale. Le bac en poche, il part au Canada étudier la communication, à Montréal. Sa rencontre avec les musiciens Gage et Gardy marque le début d'une nouvelle vie : celle d'artiste. Ensemble, ils forment le groupe One, et Corneille est repéré par son label actuel, Wagram. Vient ensuite l'immense succès de Parce qu'on vient de loin, et l'argent qui va avec. Il reconnaît "avoir flambé", mais ne regrette pas ses folles dépenses. "J'ai fait beaucoup de dépenses stupides, que je ne regrette pas. On claque l'argent parce qu'il est là. J'ai acheté une Porsche alors que je n'avais pas le permis", concède le chanteur. Lui qui "ne vote pas et ne croit pas en la politique" prend le temps de philosopher sur la crise des gilets jaunes : "Si la majorité des Français allait bien économiquement, il y aurait moins de haine."

Aujourd'hui, Corneille ne flambe plus, mais il a trouvé le véritable bonheur en fondant une famille avec Sofia de Medeiros, rencontrée il y a seize ans sur le tournage d'un clip. "Je suis dans la période la plus heureuse de mon existence. Aujourd'hui, j'ai deux enfants, Merrick (8 ans) et Mila (3 ans). [...] Ma grande peur, c'est de perdre ce qui fait mon bonheur : ma famille, tout simplement", conclut-il.