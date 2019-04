Courteney Cox : En séjour de rêve avec sa fille Coco, elle amuse les internautes

Courteney Cox profite pleinement de chaque moment de sa vie ! Quand elle n'est pas au bras de son fiancé, le chanteur et musicien irlandais Johnny McDaid, la célèbre actrice de 54 ans s'éclate avec sa fille, Coco Arquette (née en 2004, de son mariage avec l'acteur David Arquette). En effet, le duo complice s'est envolé pour des vacances de rêve aux Bahamas il y a quelques jours.

Sur son compte Instagram, Courteney Cox n'a pas hésité à publier une superbe vidéo de son séjour mêlant humour et autodérision. On pouvait y admirer le cadre paradisiaque ainsi que la mère et la jeune adolescente de 14 ans en pleine activité sportive à la plage avec en fond sonore la chanson Three Little Birds de Bob Marley. La vidéo se terminait ensuite avec une photo adorable de Courteney et de Coco. Autant vous dire que les internautes ont eu le sourire en découvrant ce post !

La publication a fait sensation sur Instagram puisqu'elle a été vue près de 600 000 fois. En début de semaine, c'est avec une photo montrant Coco Arquette en train de lire (sans cesse) le même livre sur son transat que Courteney Cox avait fait mourrir de rire ses followers.