Courteney Cox et Jennifer Aniston fêtent le 4 juillet : Lisa Kudrow absente ?

Courteney Cox (55 ans) et Jennifer Aniston (50 ans) ont célébré le 4 juillet 2019 ensemble. Pour le jour de la fête américaine, les deux actrices étaient entourées d'amies : Jennifer Meyer, Suzanne Somers et Laura Dern. Et parce qu'elles sont tranquilles entre filles, les deux BFF s'affichent totalement naturelles et sans maquillage.

L'actrice de Cougar Town commente : "Heureux 4 juillet tout le monde ! J'ai de la chance de le passer avec autant de filles que j'aime." Depuis leur rencontre sur le tournage de la série Friends en 1994, celles qui interprétaient Rachel Green et Monica Geller ont noué une amitié forte et solide. Selfies, shoppings, vacances, Courteney poste de nombreuses photos de son amie sur son compte Instagram.

Lisa Kudrow absente de la fête

Si elles sont très liées à Lisa Kudrow (55 ans), qui incarne Phoebe dans la série Friends, celle-ci est pourtant absente de la fête. Les followers s'interrogent : "Pourquoi Phoebe n'est pas ??", "Où est Lisa Kudrow ??"

Rapidement, la principale intéressée répond. Lisa semble être très déçue de ne pas être présente : "Awwww. Joyeuse fête américaine !" Comme on peut le découvrir sur son propre compte Instagram, la femme de Michel Stern est en fait en vacances. Elle se trouve actuellement en France (à Paris). D'où son absence.

Jennifer, bientôt sur Instagram ?

Pour finir (et encore une fois), les internautes ont demandé à Jennifer Aniston... de se créer enfin un compte Instagram ! Malheureusement, ce rêve ne deviendra sans doute pas réalité puisque l'actrice avait déclaré dans "The Thrive Global podcast" en avril 2018 : "Il y a assez d'écrits sur moi et suffisamment qui sont faux. Il y a un courant qui s'interroge : pourquoi n'êtes-vous pas sur les réseaux sociaux à montrer qui vous êtes vraiment ? Et bien je leur réponds que je n'en ai pas besoin ... C'est le seul endroit que j'ai à protéger, c'est le mien et c'est ce qu'est ma vie sans les caméras et les paparazzi."