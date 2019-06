Courteney Cox, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow (Friends) de nouveau réunies !

Courteney Cox a fêté ses 55 ans en compagnie de ses deux amies de longue date :Jennifer Aniston et Lisa Kudrow. Le 15 juin 2019, l'actrice de Friends a pu vivre un anniversaire très spécial dont elle a partagé quelques photos sur son compte Instagram. Elle a notamment posté une photo de ses copines : "Quelle chance j'ai de fêter mon anniversaire avec ces deux-là !!! Je vous aime les filles. Tellement."

Amies aussi bien à la vie comme à l'écran, les trois femmes sont inséparables depuis la diffusion de la série Friends. Et même si la série n'est plus diffusée depuis plus de dix ans, Courteney, Jennifer et Lisa sont restées très proches. Lisa (55 ans) a aussi publié un cliché de Courteney simplement titré : "Court', je serai TOUJOURS plus vieille que toi. JOYEUX ANNIVERSAIRE ma belle Courteney !!" Courteney a ensuite commenté la publication : "Seulement plus sage, ma douce. Jamais plus vieille. Je t'aime."