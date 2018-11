Cressida Bonas : L'ex du prince Harry, radieuse devant Claire Foy

Les cérémonies de récompenses occupent une grande place dans l'agenda des stars. La dernière en date a eu lieu dimanche soir. Cressida Bonas, Claire Foy et un Idris Elba en famille ont assisté aux Evening Standard Theatre Awards.

La 64e édition des Evening Standard Theatre Awards a eu lieu ce dimanche 18 novembre. Nommés et spectateurs se sont réunis au Theatre Royal Drury Lane, à Londres. Parmi les convives, figurait l'ex-compagne du prince Harry, Cressida Bonas.

Comme la jolie blonde de 29 ans, de nombreuses autres célébrités ont paradé sur le photocall fleuri des Evening Standard Theatre Awards. Les actrices Claire Foy, Annabelle Wallis et Letitia Wright, la chanteuse Rita Ora, la créatrice de mode Stella McCartney, les soeurs Suki et Immy Waterhouse ainsi qu'Anna Wintour et sa fille Bee Shaffer ont été photographiées.

Côté messieurs, Andrew Garfield, l'homme le plus sexy de la planète Idris Elba accompagné de sa fiancée et de sa fille, la nouvelle ambassadrice des Golden Globes, Isan, et enfin David Furnish, mari d'Elton John, ont clôturé le défilé de stars.