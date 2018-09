Cressida Bonas : L'ex du prince Harry, rebelle et en transparence, fait la une

Si elle a eu beaucoup de mal à gérer le type d'attention que son histoire d'amour de 2012 à 2014 avec le prince Harry lui a valu, un sujet qui continue à l'agacer, Cressida Bonas doit toutefois à ce chapitre de sa vie - et pas seulement à son émergence comme actrice - une part de sa notoriété. Etoile montante scrutée après avoir fait ses preuves sur les planches et ses débuts au cinéma dans le drame historique Tulip Fever, au sein d'un casting flatteur (Alicia Vikander, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench, Christoph Waltz ou encore Cara Delevingne), la jeune aristocrate anglaise de 29 ans a l'honneur de faire en ce début d'automne la couverture du supplément mode de l'hebdomadaire espagnol Hola!.

Loin d'un certain esprit british, c'est une Cressida Bonas incendiaire qui y éblouit, en soutien-gorge sous une robe au bustier rouge transparent, dans un style gipsy chic imaginé par Dior. La jeune comédienne ne manque d'ailleurs pas de déclarer sa flamme à la griffe française, en commentaire des quelques images qu'elle a partagées via Instagram, mentionnant également le photographe Mario Sierra, la consultante artistique Naty Abascal et la maquilleuse et coiffeuse Beatriz Matallana pour leur travail sur ce shooting réalisé à Madrid. Un retour au mannequinat convaincant, quelques années après avoir prêté son image à Burberry et Mulberry.

"L'aristocrate rebelle, ex du prince Harry, spectaculaire avec les nouvelles tendances d'automne", écrit sur sa couverture Hola! Fashion. Pas sûr que l'intéressée ait particulièrement apprécié d'être une fois de plus cataloguée comme "ex de", ce qui a le don de l'énerver, mais elle n'en a pas moins pour autant pris la peine de remercier la publication pour l'avoir ainsi mise en avant. "Je n'ai jamais été quelqu'un de conventionnel, je suis un esprit libre et j'ai fait mon chemin en suivant mon coeur", revendique-t-elle dans l'entretien accordé en marge de la séance photo.

Nul doute que, suite au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, auquel elle était invitée et a assisté, et avec ses rôles à venir, Cressida Bonas espère pouvoir décoller l'étiquette "ex d'Harry" !