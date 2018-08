Cristiana Reali : Cette raison étonnante pour laquelle elle n'est pas française

Après avoir brillé dans Les Bracelets rouges sur TF1 et alors qu'elle est bientôt à l'affiche des Noces rouges sur France 3, Cristiana Reali brille sur nos écrans comme sur nos scènes. Pourtant, celle qui fut la compagne de Francis Huster (avec qui elle a eu deux enfants Elisa et Toscane) n'a toujours pas la nationalité française. Pour l'heure, son passeport annonce une double nationalité italo-brésilienne.

Interrogée par Télé Star (qui publiera l'interview complète le 20 août 2018), elle a livré une raison étonnante à ce détail administratif. "C'est juste de la fainéantise, je vais faire les démarches" a indiqué la comédienne âgée de 53 ans, qui a tout simplement procrastiné par manque d'envie ! Pourtant, celle qui fut nommée à 4 Molière tout au long de sa carrière a débuté ici en 1989. À cette époque, elle avait été recrutée par Patrice Leconte dans son film Monsieur Hire, et avait ensuite fait ses débuts au théâtre avec celui qui allait devenir son grand amour, Francis Huster, dans la pièce Lorenzaccio.

En réalité, Cristiana Reali est en France depuis sa plus tendre enfance. Elle est arrivée sur le territoire suite à la mutation de son père, le journaliste Elpídio Reali. Elle a alors appris le français avec ses trois soeurs, avant de s'inscrire au théâtre dans le but d'améliorer la diction. La suite de l'histoire, on la connaît...