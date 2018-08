Elisa Huster : La fille de Francis et Cristiana Reali sublime en maillot de bain

C'est sous le soleil de l'Egypte que la jolie Elisa Huster a posé ses valises pour passer son été. Visiblement accablée par la chaleur, elle a amusé ses followers en postant, le 5 août 2018, une photo d'elle dans un maillot une-pièce pour cacher ses coups de soleil.

"Avec l'effet noir et blanc on capte pas que j'ai des coups de soleil #charlotteauxfraises #aiecafaitmal", a commenté la fille de Francis Huster et de son ex Cristiana Reali. La demoiselle, qui se présente comme étant étudiante à l'ESSCA, école de management, possède une charmante silhouette et un non moins agréable minois qu'elle doit notamment à sa jolie maman. D'ailleurs, dans sa bio de présentation, elle blague de son double héritage familial puisqu'elle écrit : "Mélange croissant-feijoada."

La grande soeur de Toscane, née en 2003, a ensuite posté d'autres photos au fil de son séjour, toujours en maillot de bain et, dans les légendes qu'elle y associe, elle fait preuve d'humour.