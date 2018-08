Cristiana Reali maman et actrice occupée : Comment elle a réussi à tout gérer

Après avoir joué dans la première saison de la série Les Bracelets rouges sur TF1, Cristiana Reali revient dans la nouvelle saga de France 3, Noces rouges. Elle se glisse ici dans la peau de Claire, une mère de famille chef d'un grand restaurant en Provence au rythme de vie effréné. Avant le lancement du premier épisode (qui sera diffusé ce mardi 28 août 2018 à 21h), la comédienne de 53 ans s'est confiée sur son rôle de mère dans son quotidien.

Dans Noces rouges, le personnage de Cristiana Reali sera à la fois autoritaire et sacrificielle. Deux traits de caractère qui définissent également l'actrice. Lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs, cette dernière a avoué qu'elle ressemblait à Claire : "J'ai mené ma carrière tout en restant extrêmement vigilante et en pensant tout le temps à mes deux filles." Malgré son emploi du temps très chargé, Cristiana Reali a toujours fait passer Elisa (20 ans) et Toscane (15 ans), fruits de ses anciens amours avec l'acteur Francis Huster, avant tout le reste.

Cristiana Reali a d'ailleurs fait des sacrifices pour subvenir aux besoins de ses enfants. "Avoir des parents acteurs est très difficile pour les enfants, à cause de l'image publique, des plannings absurdes... J'ai parfois refusé des rôles pour ne pas les quitter. Il faut savoir gérer", a-t-elle conclu.

Interview à découvrir dans son intégralité dans le magazine Télé Loisirs, actuellement disponible en kiosques.