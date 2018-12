Cristiano Ronaldo : Une lourde peine l'attend...

Le 14 janvier 2019, Cristiano Ronaldo devra comparaître devant un juge du tribunal de Madrid pour répondre au chef d'accusation de fraude fiscale. L'ex-star du Real Madrid avait en effet dissimulé 14,7 millions d'euros générés par ses droits à l'image. Selon l'influent quotidien sportif madrilène AS, CR7 va plaider coupable et reconnaîtra les quatre infractions fiscales constatées en 2011 et 2014 – à l'époque où il évoluait encore au Real Madrid. En reconnaissance cette fraude fiscale, l'international portugais accepterait la peine de prison qui l'attend, à savoir deux ans avec sursis.

Son avocat, Me José Antonio Choclán planche sur une proposition qui pourrait éviter à Cristiano d'écoper d'une peine de prison. Il essaye en effet de faire remplacer cette dernière par une amende supplémentaire estimée à 375 000 euros. Pour se faire, il compte notamment rappeler au juge que son client a bien rapporté au Trésor espagnol 13,4 millions d'euros, le 6 août dernier.

La justice n'a pour le moment pas donné suite à ces négociations, mais le verdict sera rendu le 14 janvier. En 2017, Lionel Messi, lui aussi accusé de fraude fiscale, avait bien réussi à transformer sa peine de prison en une amende.