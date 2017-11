Cristina Cordula déprogrammée : Une émission culte va s'arrêter

Les Reines du shopping (M6), Magnifique by Cristina (Téva), Cousu main (M6), Nouveau look pour une nouvelle vie (Téva)... Cristina Cordula fait les beaux jours du groupe M6... Ou presque. D'après les informations de nos confrères de Puremédias, une émission phare présentée par la Brésilienne préférée des Français va s'arrêter faute d'audience.

Après trois saisons, c'est fini pour Cousu main. Pour information, cette nouvelle édition a réuni entre 881 000 et 1 million de téléspectateurs sur les trois épisodes diffusés le samedi à 18h05, soit entre 7,6% et 8,7% de part de marché. Une performance qui n'a visiblement pas suffi à satisfaire M6...

La chaîne avait pourtant tenté de booster ses audiences en proposant Cousu main en début d'après-midi et plus précisément à 13h10, à partir du samedi 16 septembre 2017. L'émission précédait alors les rediffusions des cinq épisodes de la semaine de Chasseurs d'appart, présenté par Stéphane Plaza. Une opération de sauvetage ratée puisqu'en moyenne, Cousu main a attiré 820 000 fidèles à cette case-là.

Malgré l'échec de son émission de télé-réalité basée sur la couture, Cristina Cordula ne quitte pas M6 pour autant. En effet, en plus des Reines du shopping et La robe de ma vie, l'animatrice de 53 ans – qui a dit "oui" à son amoureux Frédéric Cassin en juin dernier – aura en 2018 son propre prime time sur le thème du mariage. Et ce n'est pas tout : Cristina Cordula collaborera prochainement avec Karine Le Marchand, autre visage emblématique de la chaîne, pour une série documentaire.