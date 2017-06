Mariage de Cristina Cordula : Cinq jours de fête et un loupé !

Le 6 juin dernier, Cristina Cordula s'est mariée à Capri en Italie avec son compagnon, l'homme d'affaires Frédéric Cassin. Un événement dont les coulisses ont été dévoilées par le magazine Closer.

On savait déjà que la présentatrice des Reines du shopping était entourée de nombreux amis, dont Mac Lesggy, et qu'elle avait dansé jusqu'au bout de la nuit dans une robe haute couture. Mais on ignorait que ce mariage avait été synonyme de cinq jours de fête.

La brune de 52 ans et son mari – qui se sont rencontrés en 2014 – sont partis de Paris le samedi 3 juin, ils ont séjourné dans le superbe hôtel cinq étoiles Caesar Augustus, dans lequel ils ont réservé une villa. Les invités sont quant à eux arrivés le mardi. Le fils de la star de la mode sur M6, Enzo (22 ans), né d'une précédente union, était bien sûr présent, comme les deux fils de Frédéric qui ont fait le déplacement de Singapour pour assister à son mariage. Laurent Ruquier, ami de Cristina Cordula avec qui il travaille dans les Grosses Têtes sur RTL, est quant à lui arrivé dès le 3 juin, il est reparti le mercredi, lendemain de la cérémonie, pour enregistrer un nouveau numéro d'On n'est pas couché.

Si tout s'est bien passé durant ce séjour, un grand malheur s'est pourtant produit. À Paris, ce n'est qu'après avoir franchi les barrières de sécurité, que le couple a réalisé qu'il avait oublié le chapeau de la mariée ! Un loupé presque impensable de la part de la fashionnista mais vite oublié une fois la cérémonie passée !