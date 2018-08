Cristina Cordula dévoile une sublime photo de ses années mannequin

Le 30 août 2018, Cristina Cordula était d'humeur nostalgique sur les réseaux sociaux. Profitant de ses derniers jours de vacances, la présentatrice des Reines des shopping (diffusée du lundi au vendredi sur M6 à 17h20) a dévoilé une ancienne photo pas comme les autres et les internautes ont été plus que séduits !

Cristina Cordula n'a pas hésité à s'emparer de son compte Instagram pour se remémorer ses années mannequin. Avant de devenir une animatrice télé de renom, la belle brune défilait et posait pour les plus grandes marques de luxe. La présentatrice de M6 a donc publié une image où elle s'affichait en maillot rétro rouge sur un podium dans les années 1980. "#tbt Back to the eighties #catwalk", écrivait-elle en légende.

Somptueuse et sensuelle sur cette photo, Cristina Cordula a fait l'unanimité. Les internautes lui ont adressé d'adorables messages. "Vous étiez magnifique et aujourd'hui, vous êtes toujours aussi superbe. Une très belle femme", pouvait-on lire dans les commentaires.