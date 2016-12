Cristina Cordula et la chirurgie esthétique : "Je suis pour, évidemment !"

52 ans. C'est difficile à croire, mais Cristina Cordula n'est pas qu'une Reine du shopping. Elle est aussi la reine des quinquagénaires sexy. Interviewée par le magazine Santé Femme, la Brésilienne a livré ses conseils pour être toujours aussi belle et a avoué ne pas être contre quelques interventions esthétiques.

Si, pour elle, la beauté est "avant tout un état d'esprit" et que "quand on a confiance en soi on irradie", l'ex-mannequin livre également une explication sociologique au fait que les femmes mûrissent de mieux en mieux. "Elles sont actives, tant à titre professionnel que dans leur vie privée. On a mis fin à un carcan qui les emprisonnait à la maison. Résultat, elles ont gagné dix ans et paraissent toutes dix ans de moins. Du coup, elles veulent rester modernes, dans l'air du temps, en suivant les tendances. Elles font du sport, s'habillent beaucoup plus jeunes, font attention à leur coiffure, leur maquillage, leur soins de beauté, leurs vêtements", déclare celle qui permet d'ailleurs à ces femmes de mieux prendre soin d'elle. Rappelons que la belle brune est à la tête d'une agence de relooking (les prestations vont de 400 à 1 800 euros environ).

Admettant ensuite que "la médecine et la cosmétologie ont fait d'énormes avancées et progrès", Cristina Cordula confesse ne pas être contre ces techniques de rajeunissement. "Je suis Brésilienne, ma chérie je viens du pays de la chirurgie esthétique, donc 'pour' évidemment ! Je n'ai aucun tabou là-dessus. Il faut juste que ce soit bien fait", lâche-t-elle avec le pep's qu'on lui connaît.

Si la star de M6 trouve donc que "la médecine esthétique, c'est super bien, surtout le laser qui donne des résultats incroyables", en revanche, elle se dit plus "mesurée" en ce qui concerne la chirurgie. "Je trouve dommage que certaines femmes aillent dans l'excès. Quel est l'intérêt si ça change la tête de la personne ?", poursuit-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Cristina Cordula dans le magazine Santé Femme, en kiosques le 27 décembre 2016.