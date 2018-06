Cristina Cordula : La triste cause de sa mystérieuse cicatrice...

En plus de cartonner aux commandes des Reines du shopping (M6), Cristina Cordula présentera une nouvelle émission en prime time lundi 25 juin prochain. Durant le programme, baptisé Mission Mariage, la papesse de la mode aidera deux couples à préparer leur union. L'occasion pour elle de faire une triste révélation sur sa cicatrice...

Comme le révèlent en exclusivité nos confrères de Télé Loisirs, Cristina Cordula sera particulièrement touchée par l'histoire de Christelle et Romain. Le couple a été contraint de mettre en suspens les préparatifs du mariage après avoir appris que la jeune femme était atteinte d'un cancer. Cette dernière raconte d'ailleurs à l'animatrice de 53 ans qu'elle est complexée par les cicatrices liées à son traitement.

Soucieuse de rassurer Christelle, Cristina Cordula lui lance alors, désignant son cou : "Qu'est-ce qu'on va dire de ma cicatrice énorme qui va de là à là ?" Il est vrai que celle qui file le parfait amour avec Frédéric Cassin, à qui elle a dit "oui" l'été dernier, a une marque dans le cou. Cette cicatrice qui passe le plus clair du temps inaperçue remonte à bien des années. À l'âge de 5 ans, la jolie brune avait une boule dans le cou qui inquiétait ses parents... à juste titre, puisqu'il s'agissait en réalité d'une tumeur. Pendant plus d'un an, elle a rencontré de nombreux médecins, réalisé plusieurs analyses et subi deux opérations. La tumeur, qui s'est finalement avérée bénigne, lui avait à l'époque été retirée.