Cristina Cordula : Son chéri lui fait un sublime cadeau

Quand Cristina Cordula est heureuse, elle le montre ! Jeudi 9 février, la belle Brésilienne a reçu un joli cadeau de la part de son chéri. Très discrète sur sa vie privée, la présentatrice des Reines du shopping (M6) a capté et partagé ce moment avec ses fans.

Sur Instagram, la brune de 52 ans a publié une vidéo sur laquelle on la voit ouvrir un présent. "Mon chéri vient de m'envoyer un cadeau, je ne sais pas ce que c'est", déclare-t-elle face à la caméra.

Puis, au moment où elle ouvre le paquet, on l'entend s'extasier en découvrant qu'il s'agit... de son parfum préféré : Promise me de Mauboussin. Aux anges, l'ex-top déclare ensuite : "C'est sublime non ? J'aime bien me parfumer là où il y a les battements du coeur parce que comme ça, ça reste plus longtemps. J'adore." Et d'accompagner le geste à la parole.