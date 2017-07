Cyril Gautier : Mignonne demande en mariage pour finir son Tour de France

Au dernier jour du Tour de France, il y a ceux qui pensent au sprint final sur les Champs-Elysées, à l'image de Dylan Groenewegen, victorieux de cette prestigieuse ultime étape, et il y a ceux qui ont d'autres idées derrière la tête. Par exemple... une demande en mariage.

En plein coeur de l'étape et avant que le peloton s'engage en roulant à tombeau ouvert sur les pavés de la plus célèbre avenue au monde, Cyril Gautier, 29 ans, a choisi ce jour particulier pour demander à sa compagne Caroline si elle voulait faire avec lui la plus belle des échappées au long cours : "Veux-tu m'épouser ? Je t'aime", avait écrit le coureur breton de l'équipe AG2R La Mondiale, coéquipier de Romain Bardet et 48e au classement général, sur son plan de route. Avec la complicité des caméras de France Télévisions, son message a pu être transmis à la destinataire, assorti d'un baiser envoyé de la main et des exhortations d'un Pierre Rolland tout en joie - le Français de Cannondale s'était porté au même moment à la hauteur de son compatriote, formant un coeur avec les mains.

Et si jamais Caroline l'a ratée en direct, la séquence, qui a fait le régal des commentateurs du Tour, a fait le tour des rédactions sportives.