Cyril Hanouna et Pascal Obispo unis pour la bonne cause devant Muriel Robin

Pour la 12e année consécutive, l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon a organisé un match de football entre célébrités ce 15 octobre afin de récolter des fonds pour son association Plus fort la vie. Une nouvelle fois, l'événement qui s'est tenu dans l'enceinte du stade Jean-Bouin a rencontré un fort succès auprès de nos footballeurs au grand coeur.

Sur le gazon, on retrouvait du côté des maillots blancs de l'Olympique de Marseille, Pascal Obispo venu en grande forme pour impressionner sa petite amie Julie Hantson absolument canon en supportrice, l'animateur-star de Touche pas à mon poste (C8) Cyril Hanouna, les comédiens Michaël Youn et Benjamin Morgaine, les animateurs Florian Gazan et Bruno Guillon, les sportifs Brahim Asloum et Christophe Dugarry, le chanteur Grégoire et l'humoriste et jeune papa Jarry en gardien de but.



Face à eux donc, l'équipe du Paris Saint-Germain. Une team qui pouvait compter sur la présence de l'entraîneur adjoint du club Zoumana Camara mais aussi de Pierre Sarkozy, des comédiens Pascal Elbé et Ary abittan, des animateurs Manu Lévy et Cartman, de Jean-Claude Darmon et de l'humoriste Raphaël Mezrahi en tant que gardien de but.

Sous le ciel bleu de Paris, les deux équipes ont également pu apprécier le soutien indéfectible de la comédienne et humoriste Muriel Robin, venue dans l'enceinte du stade avec sa compagne Anne Le Nen.

Cette rencontre où la compétition sportive aura allègrement côtoyé l'humour et la bonne humeur a ainsi permis à un Jean-Claude Darmon enthousiaste, crampons aux pieds, de récolter une belle somme pour lutter contre l'enfance malheureuse grâce à ses sponsors.