Cyril Hanouna investit dans un club de football !

Cyril Hanouna a décidé d'investir dans le football... mais pas dans les grands clubs !

En effet, comme le révèlent nos confrères de La Provence, l'animateur emblématique de Touche pas à mon poste sur C8 a décidé de miser – dans un premier temps ! – sur l'Athletico Marseille, un club de National 2 (équivalent de la 4e Division). Le 18 août 2018, Cyril Hanouna (43 ans) était d'ailleurs présent dans les quartiers Nord de Marseille afin d'assister à un match de l'équipe face à l'US Marseille Endoume, un match qui s'est terminé sur un nul, 0 à 0.

À l'issue de la rencontre, celui que ses fans appellent Baba a commenté : "Je suis un amoureux du foot et c'est un club des quartiers. Je voulais aider un petit club pour que les jeunes qui sont dedans puissent se dire on va jouer dans la darka et la victoire. Et il est pas impossible que j'aide d'autres petits clubs ailleurs, il y aura d'autres surprises (...) C'est la première fois et ce sera pas la dernière, je kiffe."

Quand il n'investit pas dans le football, Cyril Hanouna prépare activement sa rentrée, que ce soit en recrutant des chroniqueurs (Eric Naulleau, Bernard Laporte, Doc Gynéco...) pour sa nouvelle émission du vendredi soir en deuxième partie de soirée ou en préparant le retour de TPMP, notamment avec Nabilla, Bertrand Chameroy ou encore Delphine Wespiser.