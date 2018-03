Cyril Hanouna : Nouvelle pique au "petit" Yann Barthès dans TPMP

Cyril Hanouna a profité de la venue de Jeremstar dans Touche pas à mon poste (C8), lundi 26 mars 2018, pour lancer une nouvelle pique à son meilleur ennemi Yann Barthès.

Après que le blogueur s'est expliqué sur son passage dans Quotidien (TMC) pour briser le silence concernant l'affaire à laquelle son ancien ami Pascal Cardonna est mêlé, Baba a dévoilé une séquence montrant le visage de Yann Barthès... caché par une boîte de camembert "Le Petit". Un fromage qui n'a pas été choisi au hasard puisque c'est le surnom que Cyril Hanouna aime à donner à l'ex-employé de Canal+. Reste à savoir si ce dernier réagira dans son émission ce soir.

Ce n'est un secret pour personne, Baba et Yann Barthès ne s'apprécient pas vraiment. Lors du Prime de la vérité diffusé jeudi 22 mars 2018, l'animateur de Touche pas à mon poste n'avait pas exemple pas hésité s'exprimer sur le sujet : "J'exècre Yann Barthès. (...) Il a tout ce que je n'aime pas. Il n'est pas courageux. Il balance à l'antenne et quand tu es devant lui, il se retourne et il dit : 'Bon bah je vais aller au commissariat.' C'est tout ce que je n'aime pas ! Moi, j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement, il n'en a pas !"

Des critiques auxquelles Yann Barthès avait réagi sur Instagram en écrivant : "Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais honte d'avoir travaillé à Canal+. Aujourd'hui, c'est le cas. Tout mon soutien aux salariés du groupe Canal. PS: et pour ceux qui ont le doute... j'en ai..."