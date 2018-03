Yann Barthès "pas courageux" et sans "c*****s" selon Cyril Hanouna : Il réplique

"J'aime bien Yann Barthès. Dans ce qu'il fait, il est le meilleur. Mais un peu trop donneur de leçons. Ils ont tous le même look, ce sont les premiers de la classe contre les cancres. Nous, on est l'émission de l'ouverture, eux de l'élite. Mine de rien, on illustre les différences existant dans la société", confiait Cyril Hanouna en juillet dernier, à nos confrères du Monde. S'il a été tendre avec son adversaire durant cet entretien, il ne lui a pas fait de cadeau jeudi 22 mars 2018.

Hier soir, Baba présentait Le Prime de la vérité, sur C8. Comme son nom l'indique, les chroniqueurs devaient répondre en toute honnêteté aux questions des internautes. Mais ils n'étaient pas les seuls à s'être prêtés au jeu. En deuxième partie de soirée, l'animateur de 43 ans devaient aussi faire des confidences. Matthieu Delormeau lui a par exemple demandé quel animateur il détestait. Et c'est le nom de Yann Barthès qui est sorti.

"J'exècre Yann Barthès. (...) Il a tout ce que je n'aime pas. Il n'est pas courageux. Il balance à l'antenne et quand tu es devant lui, il se retourne et il dit : 'Bon bah je vais aller au commissariat.' C'est tout ce que je n'aime pas ! Moi, j'aime les mecs qui ont des couilles. Malheureusement, il n'en a pas !", s'est justifié Cyril Hanouna.

Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Ce 23 mars 2018, l'animateur de Quotidien – qui recevait Jeremstar hier soir – a commenté sur Instagram une capture d'écran d'un article sur les propos de Cyril Hanouna : "Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais honte d'avoir travaillé à Canal+. Aujourd'hui, c'est le cas. Tout mon soutien aux salariés du groupe Canal. PS: et pour ceux qui ont le doute... j'en ai..."