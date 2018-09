Cyril Hanouna violemment insulté par Alain Chabat, il balance

Les esprits continuent de s'échauffer entre Cyril Hanouna et Alain Chabat. Souvenez-vous, le comédien de 59 ans avait ouvertement refusé d'inviter le trublion du PAF dans Burger Quiz (TMC). Dans la foulée, Cyril Hanouna avait répliqué, se défendant de vouloir à tout prix intégrer l'équipe Mayo ou l'équipe Ketchup du jeu. Depuis, aucun d'eux n'était revenu sur cette histoire. Jusqu'à ce jeudi 27 septembre 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le torchon brûle à nouveau.

Alors qu'il évoquait l'avenir de Burger Quiz dans Touche pas à mon poste après l'annonce du départ d'Alain Chabat – que la chaîne a décidé de remplacer par plusieurs personnes –, Cyril Hanouna a fait des révélations étonnantes. En effet, au cours de son dernier tournage et selon "le public, les cadreurs et les gens qui ont travaillé là-bas", Alain Chabat aurait insulté son concurrent : "Alain Chabat a enregistré sa dernière émission et il m'aurait traité, ça a été coupé au montage, de 'petit enculé'", raconte Cyril Hanouna face à ses chroniqueurs abasourdis.

Visiblement prêt à répliquer à sa manière, Cyril Hanouna a rapidement été calmé dans ses ardeurs par Benjamin Castaldi et le reste de la bande, ainsi que par une personne qui lui parlait dans l'oreillette. Pour autant, Baba espère régler ses comptes prochainement avec Alain Chabat : "Alain, j'ai été très gentil avec toi jusqu'à présent. J'espère que je vais le croiser très vite hors antenne."