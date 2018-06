Burger Quiz – La fille d'Alain Chabat dévoile les coulisses : "C'est la guerre"

De passage à Paris, Louise Chabat, la fille du très populaire Alain Chabat, est passée il y a quelques jours par le plateau du tournage de Burger Quiz (TMC) avec une amie. Ravie d'être auprès de son papa, la comédienne de 29 ans installée au Canada a raconté sa journée rocambolesque sur son compte Instagram.

"On a passé l'après-midi au Burger Quiz hier. On y passait nos aprèm quand on avait 13 ans. Madeleine de Proust à donf. Rien n'a changé. L'ambiance des plateaux a toujours quelque chose de magique. Inexplicable. Ça me rappelle mon enfance", a-t-elle commencé le 13 juin dernier. Et de poursuivre en révélant les sentiments que cette plongée en enfance a provoqué : "Ça donne des papillons dans le ventre. Et puis les mecs avec leur talkies, les blagues entre techos, les grosses caméras, les tables régies, les loges... Je me sens toujours privilégiée de voir les coulisses. C'est comme faire partie d'un secret."

Ensuite, Louise Chabat a décrit le joyeux bordel qui sévit sur le plateau de son père, un père insubmersible face cette ambiance de cours de recré. "J'admire la patience de mon père. Je sais pas comment il fait. C'était un bordel, l'enregistrement hier. J'avais l'impression de voir une maîtresse avec ses élèves insolents et indisciplinés. Je ne suis plus habituée au côté sans filtre et rebelle des Français, on ne s'en rend pas compte !", a-t-elle écrit. Et d'ajouter après avoir évoqué le politiquement correct auquel elle s'est habituée en Amérique du Nord : "Ici, c'est la guerre. Ça se vanne, ça pète les buzzers, ça fait n'importe quoi, je suis en hallu !"

Pour finir, la comédienne a statué : "Mon père, sa posture neutre et sans jugement n'a pas bougé. Il a l'air de s'amuser. Sa force, c'est qu'il est le même on/off caméra."

