Cyril Lignac : "Oui, je suis amoureux et je vis avec quelqu'un"

Cyril Lignac a toujours préservé sa vie privée loin des médias, ne s'affichant jamais publiquement en couple. La popularité du chef étoilé suscite toutefois beaucoup la curiosité et son idylle avec Sophie Marceau a fait ainsi couler beaucoup d'encre. Devant Catherine Ceylac qui l'a interviewé au cours de l'émission Thé ou café sur France 2 le 14 octobre, il n'échappe alors pas aux questions sur l'amour...

On sait que la star du Meilleur pâtissier de M6 a gardé une belle relation avec son ex-compagne, Laurence Mentil. En couple pendant trois ans avec lui, elle est ensuite devenue son pilier et sa plus proche collaboratrice. Depuis, il n'a jamais officialisé sous les projecteurs avec une amoureuse mais les tabloïds révèlent parfois ses histoires. Catherine Ceylac essaie d'en savoir plus.

"Vous choisissez toujours des femmes qui sont dans la lumière", lui dit l'animatrice. Une phrase qui fait sourire Cyril Lignac et il répond : "Alors je peux dire que ce n'est pas vrai, parce que toutes les femmes avec qui j'ai vécues n'ont pas été dans la lumière. C'est un peu un raccourci. Oui, j'ai vécu avec des femmes qui étaient dans la lumière, qui sont dans la lumière, mais ce sont des rencontres de vie. Pas forcément le choix de dire j'ai envie de vivre une histoire avec une femme qui est dans la lumière. La passion, l'amour, ça ne se choisit pas."

L'invité ne cite bien évidemment aucun nom, mais Catherine Ceylac essaie d'en savoir plus en lui demandant s'il est amoureux actuellement et s'il vit avec quelqu'un. Il réagit toujours avec le sourire : "Je suis amoureux, je suis un grand amoureux ! Et je vis avec quelqu'un oui." On n'en saura pas plus, mais c'est déjà beaucoup de la part du très secret expert des fourneaux.

S'il y a une femme sur laquelle il est intarissable, c'est sa maman, Janine, décédée il y a quatre ans...