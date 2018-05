Cyril Viguier: Le conquérant de la matinale info se confie sur David Hallyday

Le matin, c'est chez Cyril Viguier que cela se passe. C'est la matinale d'info télé qui cartonne dans le PAF. Hommes et femmes politiques, leaders d'opinion, artistes, ils se se succèdent tous en direct sur le vaste plateau bleuté de la chaîne d'information politique LCP-Public Senat (canal 13 de la TNT).

Partenaire de tous les quotidiens régionaux, des 130 radios indépendantes dans tout l'Hexagone regroupées dans "les Indés", mais également diffusé à l'international dans 200 pays et 400 millions de foyers sur TV5 Monde, un passage chez Viguier vaut l'assurance d'être vu et repris partout ! C'est d'ailleurs la seule matinale d'infos qu'Emmanuel Macron ait faite deux fois pendant la campagne présidentielle.

Cette semaine, Cyril Viguier fait la couverture de TV Magazine, toutes éditions de province confondues, et se confie dans un entretien vérité où il donne les clefs de la réussite de son émission Territoires d'Infos. Trois heures d'antenne quotidienne tout de même ! "Ce qui compte pour nous, c'est d'être proche des gens, indique-t-il. Ces partenariats avec la presse et les télés locales, c'est ce que l'on appelle de la syndication, cela existe depuis longtemps aux États-Unis où j'ai vécu 10 ans ! Nous sommes à la fois territorial, national et international, c'est unique !"

Dans cette interview, le journaliste, qui pratique en compétition les sports de combat (il a participé aux Championnats de MMA, une forme de free fight pied-poing violent, revient sur son parcours personnel avouant que jeune "il avait la rage". En prenant l'antenne chaque matin dès 7h30, il avoue à nos confrères avoir "la même sensation qu'en montant sur le ring". Homme-orchestre de cette tranche d'info matinale, il est tour à tour présentateur du JT, meneur de débat ou intervieweur des politiques avec la même énergie communicative. Revenant sur sa carrière à la télévision et également sa caquette de producteur (il a fait tourner Jean-Paul Belmondo et Alain Delon - dont il reste l'un des rares amis proches), il a rencontré Nelson Mandela, le pape Jean Paul II et plusieurs présidents américains au cours d'une vie professionnelle menée à 100 à l'heure.

Dernièrement, recevant en exclusivité le prince Albert II de Monaco qui effectuait là sa première prestation dans une émission d'info matinale, Viguier s'est dit "sidéré par sa personnalité et par sa volonté de privilégier l'humain, l'attention qu'il porte aux autres" : "dans son job, ce n'est pas courant !", loue-t-il.

Cyril Viguier, qui affirme que "dans la vie tout est question de force vitale et d'envie", revient aussi sur son amitié depuis l'adolescence avec David Hallyday.

Refusant de s'exprimer sur l'affaire de l'héritage il dit de son ami qu'il "l'admire", soulignant "sa force intérieure" et rappelant qu'il est "lui aussi un grand artiste et, ce que l'on sait moins, un excellent acteur !" Et de conclure : "Il trace sa propre route et j'espère qu'un grand nombre de gens l'ont compris."

Retrouvez Cyril Viguier tous les matins dès 7h30 sur le Canal 13 de la TNT.