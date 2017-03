Cyrille Eldin cambriolé : Le numéro de François Hollande bientôt dévoilé ?

Coup dur pour Cyrille Eldin (43 ans) !

Selon les informations de nos confrères de Closer, la maison des Yvelines de l'animateur du Petit Journal de Canal+ a été cambriolée lundi 27 mars. Les malfaiteurs ont profité du fait que les fenêtres du premier étage étaient ouvertes pour s'introduire dans son habitation. Pour une raison encore inconnue, l'alarme n'a pas fonctionné. Les enquêteurs se penchent actuellement sur le sujet.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les cambrioleurs ont emporté de nombreux objets précieux, parmi lesquels trois ordinateurs qui contenaient des données confidentielles selon les déclarations que le compagnon de Sandrine Calvayrac a faites à la police. Toujours selon les informations de Closer, "il s'agit de numéros de téléphone et de fichiers informatiques en lien avec François Hollande et diverses personnalités du monde politique et des médias".

Les voleurs ont également dérobé trois montres de luxe, une Rolex d'une valeur de 12 000 euros, une Breitling estimée à 10 000 euros ainsi qu'une Pequignet payée 6 500 euros. Un beau butin !