Cyrille Eldin (Petit Journal) amoureux de sa coanimatrice : "Pas de jalousie !"

Lundi 20 mars, Le Petit Journal de Canal+ présenté par Cyrille Eldin reviendra avec une nouvelle version, rallongée, plus people et moins politique, totalement repensée. En attendant de nous faire découvrir les améliorations du programme satirique qu'il coanime avec sa compagne Sandrine Calvayrac, le trublion de 43 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères du Parisien ce 18 mars.

D'entrée de jeu, l'animateur a expliqué avec honnêteté ce qui ne fonctionnait pas avec l'ancienne version du Petit Journal : "Moi, je suis le poil à gratter qui sort de derrière un arbre pour emmerder un politique avec une question qu'il n'attend pas. Animer un plateau, comme je le fais depuis septembre, c'est tellement différent ! (...) J'avais le trac. Notre panique s'est vue. C'était un peu trop figé, on a enfilé les perles. Et moi, je souffrais du côté pas chaleureux ni accueillant du plateau." Et d'ajouter à propos de la mauvaise image qui lui a collé à la peau en reprenant le siège du très populaire Yann Barthès parti sur TMC avec Quotidien : "On a relevé toutes mes fautes de goûts, mes erreurs, et quand je réussissais vraiment une séquence, elle passait inaperçue. Parce que j'étais l'homme à abattre, le traître. Tout ça n'est pas vrai. J'ai appris à faire le dos rond et laisser dire."

Une chose est sûre, Cyrille Eldin a toujours pu compter sur le soutien de sa coanimatrice, Sandrine Calvayrac. En effet, la sublime brune de 29 ans est également sa compagne à la ville ! "C'est assez sain d'animer en couple, parce qu'on est attentionnés l'un envers l'autre. Il n'y a pas de jalousie, on ne se marche pas dessus. J'aime bien notre côté Gainsbourg et Bardot. Ou Cyrano et Roxanne", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosque.