Daisy Ridley : 5 choses à savoir sur la nouvelle star d'Hollywood

À 25 ans, elle est la nouvelle enfant-chérie d'Hollywood. Daisy Ridley est devenue en l'espace de deux ans l'actrice que tout le monde s'arrache. L'Anglaise, née à Westminster (Londres), est aujourd'hui à l'affiche de deux films : Le Crime de l'Orient-Express, dans lequel elle incarne une bourgeoise glamour, mystérieuse et charmante face à Johnny Depp et Kenneth Branagh, et bien sûr le dernier opus de Star Wars, Les Derniers Jedi, où elle reprend son rôle de Rey. Mais qui est-elle vraiment ?

Star Wars l'a révélée

En 2015, le grand public découvre sa bouille enfantine et son tempérament aussi bad-ass qu'indépendant. Daisy Ridley s'offre avec Le Réveil de la Force son premier grand rôle. Car avant cela, si ce n'est son rôle dans le film de fantasy/horreur Scrawl, la carrière de la jeune comédienne était plutôt mince. Elle avait multiplié les rôles dans des courts métrages et des séries, avant de s'offrir deux épisodes dans Affaires non classées et de postuler pour le rôle de Rey dans la nouvelle trilogie Star Wars.

Son oncle est un acteur connu...

... en Angleterre. En effet, l'oncle de Daisy n'est autre qu'Arnold Ridley, un acteur et dramaturge qui a tout de même été fait Officier de l'Ordre de l'Empire Britannique, rien que ça ! On a notamment pu le voir pendant près de dix dans la sitcom Dad's Army. Une série qui va être adaptée en film, avec dans le rôle incarné par Arnold Ridley, un certain Michael Gambon (Dumbledore dans Harry Potter).

On peut la confondre avec...

Keira Knightley. Oui, parce qu'on ne va pas le nier, les deux Britanniques se ressemblent beaucoup, que ce soit les traits du visages, la finesse du corps et le sourire, quasi identique.

Elle a 2 soeurs

Daisy Ridley vient d'une belle famille et elle est la dernière de sa fratrie composée de 3 filles. Si quelqu'un se demande d'où vient son sens du women power, il pourra y trouver la source dans l'enfance de la jeune femme.

Elle a des talents de chanteuse

En 2013, Daisy Ridley se voit proposer un rôle dans la comédie dramatique Youngers. A l'époque, elle était encore étudiante. Avant cela, à 18 ans, Daisy Ridley a été scolarisée à la Tring Park School for Performing Arts, où elle étudie notamment la comédie musicale. Avant d'être une actrice, elle a beaucoup navigué entre le chant (elle est mezzo-soprano, donc plutôt habile pour le jazz et le chant de cabaret) et la danse (le ballet ou encore le jazz).