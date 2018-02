Dakota Johnson et Jamie Dornan : Leur drôle de préparation aux scènes de sexe

Dakota Johnson et Jamie Dornan sont à Paris ! Actuellement en promotion pour défendre et présenter Cinquante nuances plus claires, le troisième et dernier opus de la franchise Fifty Shades, les deux comédiens se sont offerts C à Vous pour leur seule et unique télévision française, avant la grande première à la Salle Pleyel ce 6 février.

Un choix stratégique puisque l'émission réalise de très bonnes audiences cette saison. La semaine dernière par exemple, elle a attiré en moyenne 1,3 million de téléspectateurs (soit 6,8% de part de marché).

Face à Anne-Elisabeth Lemoine, les interprètes de Christian Grey et Anastasia Steele se sont confiés sur la saga et bien évidemment sur les scènes de sexe rencontrées tout au long des trois films. Et la question qui revient constamment : comment s'y prépare-t-on ? Interrogés sur des rumeurs selon lesquelles Jamie faisait des pompes et Dakota buvait du whisky, les deux intéressés ont répondu avec humour et fait quelques confessions sur leur meilleure façon d'aborder ces scènes complexes, notamment pour Dakota qui avait un peu plus de nudité que son partenaire de jeu... "J'ai fait les deux personnellement, mais je ne vous le conseille pas", s'amuse le beau Britannique. "Non, moi, je ne faisais pas de pompes. Peut-être que parfois je prenais 1 à 5 shots de whisky, mais il faut ce qu'il faut pour faire le job", ironise de son côté la fille de Melanie Griffith. Des confidences qui ont rassemblé 1,20 million de téléspectateurs (soit 5,9% de part de marché) hier soir.

Dans Fifty Shades Freed (Cinquante nuances plus claires), Christian et Ana sont désormais mariés. Mais leur lune de miel (qui s'est déroulée en France) est brutalement arrêtée lorsqu'un incident survient à Seattle. La menace Jack Hyde n'a pas disparu, et l'ex boss d'Anastasia – qui a été viré après avoir agressé la jeune femme à son travail – compte bien se venger... Sortie en salles le 7 février !