Dakota Johnson : Sa grand-mère de 88 ans devient égérie mode

Tippi Hedren possède une impressionnante filmographie. Découverte par Alfred Hitchcock, l'actrice a notamment été dirigée par ce dernier ainsi que par Charles Chaplin dans The Birds (1963) et A Countess from Hong Kong (1967), et a donné la réplique à Sean Connery dans Marnie, sorti en 1964.

Son plus récent film, The Ghost and the Whale (réalisé par les frères Anthony et James Guadioso), est sorti en juin 2017 aux États-Unis.