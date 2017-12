DALS 8 : Joy Esther en froid avec Élodie Gossuin ? Sa réponse cash !

Joy Esther et son danseur Anthony Colette ont été éliminés de Danse avec les stars saison 8 (TF1) samedi 2 décembre 2017. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, la comédienne de Nos chers voisins (TF1) livre ses premières impressions et en profite pour réagir à son départ inattendu au vu des notes des juges.

Celle qui a été "bien sûr un peu déçue" du verdict avoue avoir été "vraiment gâtée pendant toute cette aventure". Et d'ajouter : "Je n'oublie pas que Danse avec les stars est une émission où le public décide. Il est roi. Je laisse les gens juger par eux-mêmes." L'actrice de 33 ans reste fair-play et se dit même "très contente pour ceux qui sont toujours en lice", notamment Élodie Gossuin.

D'après les informations de nos confrères du magazine Public, les deux candidates ne s'entendaient pas et un "gros clash" aurait éclaté en coulisses. Une information erronée selon Joy Esther : "Chaque ligne de cette article est fausse. Élodie Gossuin est une fille exceptionnellement gentille. Nos loges étaient l'une à côté de l'autre. On était fourrées elle et moi soit dans la sienne, soit dans la mienne. Je pense que ce magazine n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent." Voilà qui est dit !

Bien qu'éliminée de DALS 8, Joy Esther enchaîne les projets. Elle tournera en effet une série en Italie dès février et prépare, à la même période, la sortie d'I-Art, une série américaine dans laquelle elle joue. "Il y aura peut-être aussi le téléfilm Nos chers voisins, mais c'est en développement. Enfin, je ferai sans doute la tournée Danse avec les stars !", conclut-elle.