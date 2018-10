DALS 9, la production accusée de trucage : Anouar Toubali sort du silence

Sur Twitter, certains avaient en effet accusé la production de trucage. "Non mais c'est scandaleux, Moscato et Jeanfi qui restent, c'est truqué ce n'est pas possible ! Nous sommes scandalisés vraiment, c'est un canular ? Écoeurée", "TF1 faudrait sérieusement penser à arrêter le vote du public à #DALS. Et après on s'étonne que l'émission est à bout de souffle. Et qu'on vienne plus me dire que c'est pas joué/écrit d'avance. GROS FOUTAGE DE GUEULE !! #Ecoeuré", "#DALS quel fake !!! Ils nous prennent pour des jambons. Les audiences en baisse la semaine prochaine", avait-on notamment pu lire.