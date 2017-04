Dane DeHaan : La star de Luc Besson papa d'une fille au drôle de nom

Carnet rose pour Dane DeHaan ! L'acteur américain de 31 ans est devenu papa pour la première fois. Son épouse Anna Wood a mis au monde une petite fille adorable il y a un peu plus de deux semaines. Et les tourtereaux ont choisi d'annoncer eux-mêmes la nouvelle officiellement durant le week-end pascal, via leurs réseaux sociaux personnels.

L'occasion de présenter le visage de leur petite fille qu'ils ont prénommée Bowie Rose, née le 2 avril. L'acteur de The Amazing Spider-Man que l'on retrouvera en juillet dans le prochain film de Luc Besson (Valérian) a multiplié les posts. Une photo en noir et blanc qui le montre au téléphone et torse nu, tenant son tout petit bébé dans ses bras. Une autre où sa superbe chérie pose au naturel sous un soleil radieux, le tout petit bébé lové contre sa poitrine. Et une dernière visiblement prise quelques heures après l'accouchement. Autant de témoignages d'un papa gaga qui ne cache pas sa fierté et son bonheur !