Daniel Radcliffe face à ses sosies étonnants...

Le 17 février, Daniel Radcliffe était invité du Graham Norton Show. L'acteur britannique, qui sera à l'affiche du délirant Swiss Army Man, a été confronté par l'animateur de l'émission humoristique à ses sosies, sous le regard curieux de Tom Hiddleston notamment. Des sosies étonnants. Voire parfois perturbants.

Amusé, l'ex-interprète d'Harry Potter a ainsi pu constater que ses look alike plus vrais que natures étaient tous décédés, mais qu'ils étaient aussi et majoritairement des femmes. "Je ressemble à beaucoup de vieilles dames, a ironisé le jeune comédien devant un public hilare. Ce sont mes vies passées. J'étais une femme un peu dépressive dans beaucoup d'entre elles."

Ce n'est pas la première fois que le comédien britannique est mis face à ces étranges ressemblances dénichées par les internautes. Invité chez Jimmy Fallon en juin 2016, Dan s'était amusé de ses ressemblances. "Pourquoi est-ce moi qui ressemble à autant de vieilles femmes austères", avait-il déclaré devant l'animateur du Tonight Show. Par le passé, la ressemblance entre Daniel Radcliffe et Elijah Wood avait également fait le buzz.