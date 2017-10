Daniel Radcliffe : Sa perte de poids brutale a inquiété sa petite amie

Quand Daniel Radcliffe a raccroché son costume de sorcier de Harry Potter, il s'est jeté à corps perdu dans des performances diverses et variées. Il a ainsi incarné un poète torturé (Kill Your Darlings), un homme avec des cornes sur la tête (Horns) ou bien un agent du FBI infiltrant un groupe de néo-nazi dans Imperium. A présent, l'acteur de 28 ans plonge dans la jungle bolivienne dans le long métrage tout simplement baptisé Jungle et inspiré d'une histoire vraie. Une performance pour laquelle il a perdu beaucoup de poids, à tel point que sa petite amie Erin Darke s'est inquiétée sérieusement... Ce qu'il confie sur le plateau de l'émission Lorraine le 19 octobre, sur la chaîne britannique ITV.

Dans Jungle, Daniel Radcliffe incarne l'aventurier Yossi Ghinsberg qui a survécu seul dans la forêt tropicale sud-américaine durant trois semaines. Son personnage a dû se nourrir de foetus d'oiseaux et de baies sauvages pour ne pas perdre la vie. Afin d'être au plus près de son rôle, le comédien a donc perdu 6 kilos. Pour perdre ce poids, il a mangé du blanc de poulet et du poisson durant deux semaines, avant de ne plus manger du tout, deux jours avant le début du tournage. Un régime qui a eu des conséquences sur son mental et qu'il conseille de ne pas reproduire. "Je l'ai fait pendant une période très courte."

Sa chérie Erin – rencontrée en 2013 sur le tournage de Kill Your Darlings – et les proches de la star se sont inquiétés du régime et de ses conséquences. D'autant plus que le jeune homme a mis du temps à réapprendre à manger correctement. Mais cela valait le coup, car il lui semblait plus dur de manger normalement hors des plateaux, pour simuler ensuite la faim sur le tournage. "Personne ne m'a demandé de le faire, je me suis infligé ça tout seul !"