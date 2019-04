Danièle Gilbert et Sophie Darel : Un trentième anniversaire gourmand

De nombreuses personnalités se sont réunies le 29 mars 2019 à l'Hôtel des arts et métiers de Paris pour célébrer 30 ans de l'antenne parisienne de l'Association des gouvernantes générale de l'hôtellerie (AGGH). Cette association professionnelle a pour objectif de faire "connaître le métier de gouvernante générale et tout ce qu'il implique", de "transmettre un patrimoine professionnel, enrichi du vécu et du savoir-faire de chacun et chacune d'entre nous, par la formation in situ et dans les écoles hôtelières". L'AGGH est née en 1977 sur la Côte d'Azur et dans la principauté de Monaco grâce à sa première présidente, Nicole Spitz. C'est aujourd'hui Corinne Veyssière, présidente depuis 2012 et gouvernante générale chez Sheraton Hotels & Resorts, qui organisait ce 30e anniversaire.

De nombreuses personnalités du petit écran étaient présentes comme la très populaire Danièle Gilbert et l'ancien champion de patinage Philippe Candeloro. Jérôme Anthony, animateur du groupe M6, le chanteur Yannick et la musique Sophie Darel, au bras de son compagnon Jacques Anaclet, la comédienne Sylvie Malys et la créatrice de cheveux Any d'Avray ont aussi participé aux festivités.

Dans une ambiance très détendue et chaleureuse, les invités ont célébré cet anniversaire en se partageant une impressionnante pièce montée de macarons signée Lenôtre.